Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Nous sommes à nouveau à un moment charnière dans la lutte contre le coronavirus. Eclairage avec Johanne MONTAY.



17H38 FAIT DU JOUR Fermer les comptes Twitter et Facebook de Trump suffira-t-il à le réduire au silence ? On en parle avec Nicolas BECQUET, manager des supports numérique à l'Echo



17H45 DISQUE GAETAN STREEL - NOUS RETROUVER



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un homme qui espère bien changer le cours de l'histoire en Ouganda



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Le Vendée Globe et celui qui est en passe d'en devenir une de ses plus grandes vedettes: le français Damien SEGUIN



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Covid : pourquoi 20 000 morts en Belgique ? 20 000 morts : quelles responsabilités politiques ? Avec Marius GILBERT, responsable du Laboratoire d'Epidémiologie spatiale de l'ULB et Bertrand HENNE, journaliste RTBF



18H47 DISQUE DURAN DURAN - ORDINARY WORLD



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Plastic BERTRAND reprend David BOWIE



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD