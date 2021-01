Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur la campagne de vaccination chez nous et la future organisation. Eclairage avec Marc SIRLEREAU.



17H38 FAIT DU JOUR Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste : B.1.1.7, le nouveau variant britannique du coronavirus, pourquoi on le craint autant ?



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Violences à Washington : des réactions internationales pas exemptes d'arrière-pensées de politique intérieure.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Pierre MARLET - Les 25 ans de la mort de François MITTERRAND



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) LE DEBRIEF DE L'ANNÉE - Covid : la course aux vaccins. Gestion covid : la Belgique bon élève ? Avec Astrid ROELANDT, journaliste à Het Laatste Nieuws, Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre et Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF



18H50 CHRONIQUE VENDÉE GLOBE avec Marie-Amélie LENAERTS - Un Horn, des émotions



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

