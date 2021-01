Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Retour sur les évènements au Capitole depuis hier soir. Eclairage avec Mehdi KHELFAT.



17H38 FAIT DU JOUR Faut-il bannir Donald Trump des réseaux sociaux ? Décryptage avec Hélène MAQUET



17H45 DISQUE UB40 - FOOD FOR THOUGH



17h50 FAIT DU JOUR Ecoles: le code rouge prolongé jusqu'aux vacances de carnaval en Fédération Wallonie-Bruxelles. On en parle avec Caroline DÉSIR, ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles (PS)



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - Les grands rendez-vous de l'exploration spatiale en 2021



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO USA : une tentative de coup d'État ? Trump : le chant du cygne ? Avec Serge JAUMAIN, professeur d'histoire contemporaine à l'ULB et co-directeur d'AmericaS (centre d'étude des Amériques), Jérôme JAMIN, professeur de sciences politiques à l'université de Liège et Carrie NOOTEN, correspondante RTBF à New-York.



18H47 DISQUE MANU CHAO - JE NE T'AIME PLUS BONGO BONG



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Gérald VANDENBERGHE - La BD « Le président » de Philippe Moreau Chevrolet (scénariste) et Morgan Navarro (dessinateur), édition Les arènes BD



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

