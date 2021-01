Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le président Trump est-il en train de tout perdre en cette journée du 6 janvier ? Eclairage avec Mehdi KHELFAT.



17H38 FAIT DU JOUR Les enjeux de vie privée derrière l'enregistrement de la vaccination. On en parle avec Elise DEGRAVE, professeure à l'UNamur et spécialiste du droit des nouvelles technologies



17H45 DISQUE NOE PRESZOW - QUE TOUT S DANSE



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'HÉLÈNE MAQUET - L'histoire de 11 avions de ligne que la société Amazon vient de racheter.



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Réseaux sociaux, nouveaux tribunaux ? Avec Laura CALABRESE, professeure d'analyse de discours et communication à l'ULB et Denis BOSQUET, avocat au barreau de Bruxelles, spécialisé en droit pénal



18H47 DISQUE JAMIROQUAI - SPACE COWBOY



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - Le groupe Star Feminine Band



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

