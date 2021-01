Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Accélération de la stratégie de vaccination en Belgique. Eclairage avec Marc SIRLEREAU. On en parle avec Jean-Christophe GOFFARD, directeur du service de médecine interne à l'hôpital Erasme



17H38 FAIT DU JOUR Dans le dossier des attentats de Bruxelles 10 inculpés sont renvoyés devant les assises. Eclairage avec Patrick MICHALLE.



17H45 DISQUE EDDY MITCHELL - IL NE RENTRE PAS CE SOIR



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - L'engouement soudain pour les fléchettes en Flandre



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Valérie DUPONT - L'Italie célèbre en 2021 les 700 ans de la mort de son plus célèbre poète, Dante Alighieri



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Angleterre : les raisons d'un lockdown. Covid : faut-il craindre le variant anglais ? Avec Benoît MUYLKENS, virologue à l'Unamur et à distance : Chloé GOUDENHOOFT, correspondante RTBF à Londres



18H47 DISQUE MICHAEL JACKSON - REMEMBER THE TIME



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - La découverte d'un thermopolium, «fast-food» antique, à Pompei



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première