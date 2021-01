Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le fondateur de Wikileaks, Julian ASSANGE, ne devrait pas être extradé vers les Etats-Unis où il est accusé d'espionnage et de conspiration. On en parle avec Pierre-Arnaud PERROUTY, directeur de la Ligue des droits humains



17H38 FAIT DU JOUR Donald TRUMP refuse toujours de reconnaître sa défaite et a fait pression ce weekend sur un officiel de l'état de Géorgie pour qu'il inverse l'issue du vote du 3 novembre. Eclairage avec Mehdi KHELFAT.



17H45 DISQUE BRUCE SPRINGSTEEN - DANCING IN THE DARK



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire de Katalin KARIKO, biochimiste hongroise, une des premières à avoir conçu l'idée que l'ARN messager pouvait provoquer une réaction immunitaire.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - La sortie du livre "Alpinistes de Staline" par Cédric Gras (Ed.Stock) sur l'alpinisme en URSS dans les années 30



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Examens : nécessaire, le présentiel ? Enseignement supérieur, confiné jusqu'à quand ? Avec Valérie GLATIGNY (MR), ministre de l'Enseignement supérieur, Chems MABROUK, présidente de la FEF et Vincent BLONDEL, recteur de l'UCLouvain.



18H47 DISQUE ETIENNE DAHO - MON MANEGE A MOI



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - L'expo « No room for regrets » de Johan Muyle au Mac's



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

