Soir Première : sur Auvio

18H18 FAIT DU JOUR - Accord d'extradition entre la Chine et la Turquie : la communauté des Ouïghours en Turquie craint qu'Ankara ratifie le texte au Parlement. Ghizlane KOUNDA, journaliste à la RTBF, fait le point sur la situation.



18H23 DISQUE I feel it coming - Week-end (feat. Daft Punk)



18H26 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Récapitulatif de ce qui a marqué l'actualité politique de cette année 2020 avec Nicolas DE DECKER, journaliste politique pour le Vif-L'Express et Himad MESSOUDI, journaliste politique à la RTBF



18H45 Série FUTUR SIMPLE - Hélène MAQUET (rediffusion) - Cet épisode de Futur Simple s'interroge sur la place occupée par les femmes dans l'espace public



18H55 PERLE D'HIVER - Benjamin BRONE s'est promené au cœur de la forêt namuroise, à l'Abbaye Notre-Dame du Vivier qui sera bientôt restaurée.



19H00 LE JOURNAL de Natacha STRAGIER (8 minutes)

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première