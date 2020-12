Soir Première : sur Auvio

18H18 FAIT DU JOUR - Brexit : les parlementaires britanniques se prononcent aujourd'hui sur l'accord de Brexit conclu le 24 décembre entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Chloé GOUDENHOOFT, notre correspondante à Londres, nous détaille ce qui s'est passé cet après-midi au sein du parlement britannique.



18H23 DISQUE Go tell it on the mountain - Frank Sinatra (avec Bill Crosby)



18H26 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Climat : récapitulatif de l'année 2020 avec François MASSONNET, climatologue et chercheur qualifié FNRS à l'UCLouvain



18H45 Série FUTUR SIMPLE - Hélène MAQUET (rediffusion) - Le projet fou d'un botaniste français : recréer une forêt primaire au cœur de l'Europe.



18H53 DISQUE Let me love you like a woman - Lana Del Rey



18H55 PERLE D'HIVER - Marie BOURGUIGNON s'est rendue au cimetière américain d'Henri-Chapelle, à 30 km de Liège.



19H00 LE JOURNAL de Natacha STRAGIER (8 minutes)

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première