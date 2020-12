Soir Première : sur Auvio

18H18 FAIT DU JOUR - 11,5 millions sous le sapin pour la recherche scientifique, qu'est-ce que cela va permettre ? On en parle avec Véronique HALLOIN, secrétaire générale du FNRS (Fonds de la recherche scientifique).



18H23 DISQUE Né quelque part - Maxime Le Forestier



18H26 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Vaccin contre le Covid-19 : ce 28 décembre marque la première étape de la campagne de vaccination en Belgique puisque les premières doses ont été administrées dans trois maisons de repos. Sophie LEONARD revient sur les enjeux et le calendrier de la vaccination avec Christie MORREALE, ministre wallonne de la santé et Yvon ENGLERT, délégué général Covid-19 pour la Wallonie.



18H45 Série FUTUR SIMPLE - Hélène MAQUET (rediffusion) - Reconnaissance faciale : où en est-on réellement et comment ça fonctionne ?



18H53 DISQUE It may be winter outside - Barry White / Love unlimited



18H55 PERLE D'HIVER - Natacha MANN nous emmène à la découverte du street-art liégeois.



19H00 LE JOURNAL de Natacha STRAGIER (8 minutes)

