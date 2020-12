Soir Première : sur Auvio

18H18 FAIT DU JOUR La magie de noël a opéré, un accord pour le Brexit a trouvé sa place sous le sapin. On fait le point sur les dernières heures de négociation et sur le contenu de cet accord final avec Olivier HANRION



18H22 DISQUE FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD - The power of love



18H27 CQFD (Ce Qui Fait Débat) Est-ce qu'un noël confiné peut être un vrai noël ? avec Eric De Beukelaer, vicaire général du diocèse de Liège.



18H41 Série FUTUR SIMPLE - Hélène MAQUET (rediffusion) - Et si la guerre du futur se jouait dans l'espace : fantasme ou réalité ?



18H48 DISCOURS DU ROI.



18H55 PERLE D'HIVER - Françoise BARE nous fait visiter la Grotte de Spy en Province de Namur, l'un des sites paléolithiques les plus célèbres de Belgique et du monde

