Soir Première : sur Auvio

18H18 FAIT DU JOUR Les premières doses du vaccin de Pfizer-BioNTech pourraient arriver chez nous ce week-end. Johanne MONTAY s'est entretenue avec Karel VAN DE SOMPEL, directeur général de Pfizer Belgique

18H25 CQFD (Ce Qui Fait Débat) Restriction des libertés individuelles : doit-on tout accepter au nom du bien-être collectif ? Sophie LEONARD en parle avec Edouard DELRUELLE, Professeur de philosophie politique à l'ULiège et Olivia VENET, présidente de la ligue des droits humains



18H45 Série FUTUR SIMPLE - Hélène MAQUET (rediffusion) - Et si on recyclait le CO2 ?



18H55 PERLE D'HIVER - Tom DENIS nous emmène dans les entrepôts restaurés de Tour et Taxis



19H00 LE JOURNAL de Franck RUELLE (8 minutes)

