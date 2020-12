Soir Première : sur Auvio

18H18 FAIT DU JOUR L'agence européenne du médicament a rendu un avis positif pour le vaccin Pfizer-BioNtech, on en parle avec Jean-Michel DOGNE, directeur du département de pharmacologie de l'UNamur

18H22 DISQUE STING - Moon over Bourbon street



18H25 CQFD (Ce Qui Fait Débat) L'inquiétude monte concernant la santé mentale d'une jeunesse de plus en plus perçue comme sacrifiée dans la lutte contre le Covid19. Sophie LEONARD interroge Bruno HUMBEECK, psychopédagogue à l'UMons et Marc DE KOKER, directeur de l'AMO, association d'aide aux jeunes en milieu ouvert



18H45 Série FUTUR SIMPLE - Hélène MAQUET (rediffusion) - Société(s) de la surveillance : comment et pourquoi nos faits et gestes sont enregistrés ?



18H55 PERLE D'HIVER - Sofia COTSOGLOU nous emmène dans les jardins suspendus de Thuin, dans le Hainaut

