Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Journée internationale des migrants : focus sur la politique migratoire de l'Union européenne. On en parle avec François GEMENNE, chercheur en sciences politiques, rattaché à l'Université de Liège et enseignant à Science Po



17H35 FAIT DU JOUR Arnaud RUYSSEN vient nous présenter ses nouveaux épisodes de podcast Et Pourquoi?



17H45 DISQUE NAT KING COLE - DECK THE HALLS



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Ces malades du Covid qui nous gouvernent



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR en ITALIE de Valérie DUPONT - L'histoire incroyable d'un soldat américain qui, en 1944, a sauvé la vie à trois enfants italiens dans les Appenins.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) LE DEBRIEF DE L'ANNÉE - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX Mars - Juin 2020 : la Belgique confinée / Eté 2020 : la Belgique se cherche un nouveau gouvernement / Octobre - Décembre 2020 : l'ère De Croo - Vandenbroucke Avec Thierry FIORILLI, journaliste au Vif/L'Express, Johanne MONTAY, responsable éditoriale Sciences/Santé RTBF et Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF .



18H47 DISQUE SUAREZ - CELESTE



18H50 CHRONIQUE VENDÉE GLOBE avec Marie-Amélie LENAERTS - Impossible n'est pas Sam Davies



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

