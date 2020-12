Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR 2020, année la plus chaude à Uccle depuis 1833, selon les prévisions de l'IRM. On en parle avec Pascal MORMAL, météorologue à l'IRM



17H35 FAIT DU JOUR Après un petit couac de communication ce matin, l'île espagnole de Tenerife reste finalement ouverte aux touristes étrangers. Eclairage avec Henry DE LAGUÉRIE, correspondant de la RTBF à Barcelone



17H45 DISQUE ALAIN BASHUNG - MA PETITE ENTREPRISE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un casino désaffecté d'Atlantic City dont la destruction est mise aux enchères.



17h55 LA CHRONIQUE INSIDE avec Pierre-Yves MEUGENS - Un ou une journaliste peut-il/elle donner son avis sur antenne ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX & CATHERINE TONERO Brexit : la saga qui n'en finit pas. Covid-19 : comment l'UE unit-elle ses forces ? Plan de relance, budget et Green Deal Avec Marie ARENA, eurodéputée socialiste et Philippe LAMBERTS, co-président du groupe des Verts au Parlement européen.



18H47 DISQUE MIND CONNEXION - JUMP IN THE SKY



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - "Putzi - Le pianiste d'Hitler" de Thomas Snégaroff (Ed. Gallimard)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

