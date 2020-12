Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Il manque des places d'hébergement en région bruxelloise pour accueillir les plus fragilisés. On en parle avec Medhi KASSOU, porte-parole de la Plateforme citoyenne de Soutien aux Réfugiés



17H35 FAIT DU JOUR Le professeur de l'ULB, Andréa Réa, s'est vu opposer un refus à sa demande d'acquisition de la nationalité belge. On en parle avec Andréa RÉA, professeur de sociologie à l'ULB



17H45 DISQUE DURAN DURAN - SAVE A PRAYER



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Pornhub, le youtube du porno, vient de retirer des millions de vidéos de sa plate-forme mettant en scène des mineurs ou publiées sans le consentement des personnes.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - Le retour de l'étoile de Noël en 2020 ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX & CATHERINE TONERO Covid-19 : le pire est-il derrière nous ? Covid-19 : quelles fêtes de fin d'année ? 2021 : année du vaccin Avec Anne TILMANNE, pédiatre infectiologue à l'HUDERF et Emmanuel ANDRÉ, microbiologiste à la KU Leuven et ancien porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19



18H47 DISQUE LOUANE - DONNE MOI TON COEUR



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Gérald VANDENBERGHE - La BD « Croke Park » de Sylvain GACHE et Richard GUÉRINEAU (Ed. Delcourt)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

