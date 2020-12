Soir Première : sur Auvio

Covid et culture : 2020, une année catastrophe. Covid et culture : quelles mesures de restriction? Covid et culture : soutien et perspectives

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'épidémie de coronavirus. On en parle avec Yves VAN LAETHEM, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19



17H35 FAIT DU JOUR Les grands électeurs américains se réunissent aujourd'hui à travers les Etats-Unis pour entériner la victoire de Joe Biden. On en parle avec Nicole BACHARAN, politologue, historienne et spécialiste des Etats-Unis



17H45 DISQUE DAVID BOWIE - FAME



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Les footballeurs prennent enfin parti dans les grands débats de société



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire du cratère de Darvaza qui s'appelle aussi la Porte de l'Enfer.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX & CATHERINE TONERO Covid et culture : 2020, une année catastrophe. Covid et culture : quelles mesures de restriction? Covid et culture : soutien et perspectives Avec Nathalie UFFNER, directrice du Théâtre de la Toison d'or et Gaspar LECLERE, directeur des Baladins du miroir.



18H47 DISQUE BALTHAZAR - LOSERS



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - L'ouvrage « Cinémas de Bruxelles » d'Isabel Biver & Marie-Françoise Plissart



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET