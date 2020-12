Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Un accord climat ambitieux pourra-t-il être réalisé dans les faits ? On en parle avec Edwin ZACCAI, directeur du Centre d'Études du Développement durable (CEDD, ULB)



17H35 FAIT DU JOUR Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste : le taux de positivité



17H45 DISQUE THE VERVE - BITTER SWEET SYMPHONY



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - L'« impartialité » de la VRT va désormais être contrôlée.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR au JAPON de Bernard DELATTRE - Covid et yakuzas



18H00 LE JOURNAL Anne-Sophie BRUYNDONCKX (15 minutes)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE - ARNAUD RUYSSEN - Covid : la confiance perdue ? Vaccins : l'air de la méfiance. Covid et climat, même combat ? Avec François BRABANT, rédacteur en chef et fondateur du magazine Wilfried et Bertrand HENNE, éditorialiste à La Première



18H47 DISQUE GAETAN STREEL - NOUS RETROUVER



18H50 CHRONIQUE VENDÉE GLOBE avec Marie-Amélie LENAERTS - L'usure dans le Grand Sud



19H00 LE JOURNAL Anne-Sophie BRUYNDONCKX (8 minutes)

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première