Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le nouveau syndicat Union 4 U, qui représente infirmiers et aides-soignants au niveau national, demande à ce que soit suspendue la loi qui délègue la pratique de certains actes infirmiers à des personnes qu'il juge non qualifiées. On en parle avec Thierry LOTHAIRE, président de l'Union 4You



17h40 FAIT DU JOUR d'Hélène MAQUET - PSG-Basaksehir: Demba BA, à nouveau la voix contre le racisme



17H45 DISQUE SIMPLY RED - SOMETHING GOT ME STARTED



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Que se passe-t-il dans le cerveau d'un musicien virtuose ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX & CATHERINE TONERO - La Belgique et l'Europe : quelle ambition climatique ? Climat : peut-on avancer à plusieurs vitesses ? Climat : le nucléaire est-il vraiment le nerf de la guerre ? avec Zakia KHATTABI, ministre fédérale du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal et François MASSONNET, climatologue et chercheur qualifié FNRS à l'UCLouvain.



18H47 DISQUE PRIMERO - SEREIN



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD « Lou Sonata » de Julien NEEL



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première