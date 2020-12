Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Coronavirus : le Royaume-Uni débutera sa campagne de vaccination début de la semaine prochaine. Eclairage avec Chloé GOUDENHOOFT, notre correspondante en Grande-Bretagne



17H35 FAIT DU JOUR Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste : 336 jours entre le 1er cas COVID en Belgique et l'arrivée d'un vaccin



17H45 DISQUE QUEEN/DAVID BOWIE - UNDER PRESSURE



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - La campagne « 11 millions de belges, 1 équipe » va-t-elle atteindre son but ?



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR en INDE de Sébastien FARCIS - Des dizaines de milliers d'agriculteurs campent depuis plus d'une semaine autour de New Delhi pour manifester leur opposition aux nouvelles lois qui libéralisent le secteur agricole.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE - ARNAUD RUYSSEN - Taxe kilométrique : Bruxelles seule contre tous ? Vandenbroucke, un choc qui choque Avec Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir, Nicolas BARAS, journaliste à l'agence Belga et Bertrand HENNE, éditorialiste à La Première



18H47 DISQUE LOUS AND THE YAKUZA - DILEMME



18H50 CHRONIQUE VENDÉE GLOBE avec Marie-Amélie LENAERTS - Je coule, ce n'est pas une blague. Mayday.



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

