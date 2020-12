Soir Première : sur Auvio

Vaccins : pour qui, quand et comment ? Vaccins : le défi de la confiance

Une belle histoire de sapin de Noël et d'animaux... en Australie

17H30 FAIT DU JOUR Le gouvernement bruxellois a présenté sa proposition de péage kilométrique dit "intelligent" à Bruxelles. On en parle avec Elke VAN DEN BRANDT, ministre bruxelloise de la Mobilité



17H35 FAIT DU JOUR Valéry Giscard d'Estaing, l'Européen. L'ancien président français, décédé hier, a marqué de son empreinte la construction européenne. Eclairage avec Sandro CALDERON.



17H45 DISQUE JULIEN CLERC - QUAND JE JOUE



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - Eboueur de l'espace, un nouveau business ?



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Une belle histoire de sapin de Noël et d'animaux... en Australie.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & SIMON BOURGEOIS Vaccins : pour qui, quand et comment ? Vaccins : le défi de la confiance ? Avec Yvon ENGLERT, co-président de la taskforce vaccination.



18H47 DISQUE VOYOU - JARDIN D'HIVER



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET