Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La plus longue manifestation climatique de l'histoire se termine ce soir. On en parle avec Nicolas VAN NUFFEL, président de la Coalition Climat



17H35 FAIT DU JOUR Six mois après leur union politique, des tensions éclatent au grand jour entre Benjamin NETANYAHU et Benny GANTZ. On en parle avec Danièle KRIEGEL, correspondante en Israël



17H45 DISQUE POLICE - SO LONELY



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - La crise du covid peut créer des opportunités...Direction Lisbonne où la ville tente de convertir des appartements pour touristes en véritables logements.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - La démence et des recherches menées pour tenter de la détecter à un stade précoce pour mieux combattre ses effets



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX & CATHERINE TONERO - L'esclavage moderne: c'est quoi ? L'esclavage moderne existe-t-il en Belgique? Comment lutter? Quelles pistes de solution? avec Sarah DE HOVRE, directrice de l'asbl PAG-ASA et Lieve VERBOVEN, directrice du bureau de l'OIT pour les pays du Bénélux et l'Union Européenne



18H47 DISQUE JEAN-LOUIS AUBERT - ENTENDS MOI



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - « Vincent van Gogh. Questions d'identité », un ouvrage d'Yves VASSEUR au Fonds Mercator



19H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première