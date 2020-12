Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Bilan de la première journée de réouverture des commerces au cœur de Bruxelles. On en parle avec Philippe CLOSE, bourgmestre de la ville de Bruxelles.



17H35 FAIT DU JOUR Portrait d'Anne SYLVESTRE, une des premières autrices-compositrice-interprète de la chanson française décédée aujourd'hui, par Hélène MAQUET.



17H45 DISQUE STEVIE WONDER - DO I DO



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Martin TANGHE, présentatrice vedette du JT de la VRT, a présenté hier soir son tout dernier JT.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Condamnations FGTB : droit de grève menacé ? Une personnalité juridique pour les syndicats ? Avec Xavier MERCIER, avocat de la FGTB et Antoine RASNEUR, avocat au barreau de Bruxelles.



18H47 DISQUE VERONIQUE SANSON - MON VOISIN



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - La BD « La fuite du cerveau » de Pierre-Henry Gomont (Ed. Dargaud)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première