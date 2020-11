Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique.



17H35 FAIT DU JOUR La Belgique a dépensé 4,3 millions d'euros pour le remdesivir, un médicament déconseillé par l'OMS. On en parle avec Emmanuel BOTTIEAU, professeur à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers.



17H45 DISQUE FLASH AND THE PAN - WALKING IN THE RAIN



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire incroyable d'un emballage de chocolat qui a fait l'Histoire et est conservé au Musée de Mariemont.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - 24h de piste: Kilian Jornet abandonne sa tentative de record du monde



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Plus de trains : oui, mais comment ? SNCB : vers un début de privatisation ? Avec Georges GILKINET, ministre fédéral de la Mobilité (Ecolo) Par Skype : Gianni TABBONE, porte-parole de l'association Navetteurs.be et Marianne LEROUGE, responsable générale CSC Transcom secteur rail



18H47 DISQUE JAKE BUGG - ALL I NEED



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - Le Goncourt 2020 est attribué à Hervé Le Tellier pour "L'anomalie"



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première