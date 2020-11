Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Qu'en est-il de la crise sanitaire aujourd'hui dans les maisons de repos ? On en parle avec Vincent FREDERICQ, secrétaire général de la fédération des maisons de repos, Femarbel



17H35 FAIT DU JOUR Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste : le taux de séroprévalence.



17H45 DISQUE DIANA ROSS - I M COMING OUT



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - « The Crown » met la monarchie britannique sous pression



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Les petites histoires des musées belges : musée de Manneken Pis.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) LE DEBRIEF DE LA SEMAINE - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX A partir de quand pourra-t-on déconfiner ? Réouverture des commerces : lesquels et dans quelles conditions ? Covid:la Belgique sur la scène européenne Avec Xavier COUNASSE, journaliste au Soir, Johanne MONTAY, responsable éditoriale Sciences/Santé RTBF et Philippe WALKOWIAK, journaliste RTBF.



18H47 DISQUE ARDEN - SANS SOLEIL



18H50 CHRONIQUE VENDÉE GLOBE avec Marie-Amélie LENAERTS - Sport mécanique



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première