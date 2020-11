Soir Première : sur Auvio

SOIR PREMIERE 17H30-19H00 - Anne-Sophie BRUYNDONCKX - JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

17H30 FAIT DU JOUR A la veille du comité de concertation, le Syndicat Neutre des Indépendants (SNI) lance le concept du « Shop Safe ». De quoi s'agit-il ? Comment l'organiser ? On en parle (par téléphone) avec Christine MATTHEEUWS, présidente du SNI

17H35 FAIT DU JOUR Le pardon accordé par Donald Trump à Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale, pourrait-il être le premier d'une série? Avec (par téléphone), Jean-Eric BRANAA, maître de conférence à l'Université Paris 2 et spécialiste des Etats-Unis

17H45 DISQUE Raggamuffin - Selah Sue



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Fiona COLLIENNE Dan Levy, acteur de la série à succès « Bienvenue à Schitt's Creek », popularise un cours sur l'histoire autochtone du Canada



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Elisabeth DEBOURG L'histoire riche et complexe de la sauce piquante



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET (15 minutes)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Anne-Sophie BRUYNDONCKX et Sophie LEONARD. Ne plus filmer la police : une atteinte à la liberté d'informer ? Avec Ricardo GUTIERREZ, secrétaire général de la Fédération européenne des Journalistes et Marc ISGOUR, avocat spécialisé dans le droit à l'image



18H47 DISQUE Late in the evening - Paul Simon



18H50 SERIE VACCIN de Cécile POSS. Episode 4 : la nature.



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET (8 minutes)

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première