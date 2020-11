Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La santé des Européens est au cœur d'une nouvelle stratégie présentée aujourd'hui par la Commission européenne. Eclairage avec Sandro CALDERON.



17H35 FAIT DU JOUR Un professeur de la VUB pourrait bientôt être exécuté en Iran. On en parle avec Philippe HENSMANS, porte-parole francophone d'Amnesty Belgique.



17H45 DISQUE ROLLING STONES - SYMPATHY FOR THE DEVIL



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Avec quels mots raconterons-nous cette année 2020 ?



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Des étonnantes recherches sur la dyslexie



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX & SOPHIE LÉONARD Le cyber-harcèlement sexiste : c'est quoi ? Le cyber-harcèlement est-il punissable ? Humour, critique, insulte, harcèlement : quelle différence? Avec Sarah SCHLITZ (Ecolo), secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité et Renaud MAES, sociologue, enseignant à l'université Saint-Louis et à l'ULB, rédacteur en chef de La Revue Nouvelle.



18H47 DISQUE PRIMERO - SEREIN



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD « La cage aux cons » de Robin RECHT et Matthieu ANGOTTI (Ed. Delcourt)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

