Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Début aujourd'hui du procès Mawda devant le tribunal correctionnel de Mons. Eclairage avec Fabrice GÉRARD.



17H35 FAIT DU JOUR Astra Zeneca annonce un vaccin dont l'efficacité moyenne est de 70%. On en parle avec Michel MOUTSCHEN, chef de service du département des maladies infectieuses au CHU de Liège.



17H45 DISQUE QUEEN - CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un groupe qui pourrait ruiner ses fans, un des groupes, d'ailleurs, les plus populaires du moment.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Des ventes aux enchères de pur-sang qui atteignent parfois des valeurs records en cette fin d'année.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & ALINE DELVOYE Indépendants-PME : des aides suffisantes ? Indépendants-PME : vers une avalanche de faillites ? Avec Barbara TRACHTE, secrétaire d'Etat bruxelloise en charge de la Transition économique (Ecolo) et en duplex de Namur, Willy BORSUS, ministre wallon de l'Economie (MR)



18H47 DISQUE SUAREZ - CELESTE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - L'ouvrage « Rouge Lointain » d'André Soupart, la machinerie d'un théâtre à l'italienne (Ed. Prisme)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première