Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Comment les maisons de repos résistent à la deuxième vague de coronavirus ? avec Christie MORREALE, ministre de la Santé en Wallonie.



17H35 FAIT DU JOUR 2 Après la qualification pour le Final Four, on fait le bilan de la campagne de Nation League des Diables rouges avec Manu Jous



17H45 DISQUE Paint it black - THE ROLLING STONES



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Twitter engage un hacker



17h55 LA CHRONIQUE INSIDE avec Pierre-Yves MEUGENS - Madame « le directeur » : pourquoi ce sous-titre « sexiste » dans notre journal télévisé ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET (15 minutes)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & ALINE DELVOYE. La Belgique va-t-elle vraiment se passer du nucléaire en 2025 ? Les alternatives seront-elles prêtes à temps ? Avec Fawaz AL BITAR, directeur général d'Edora, la fédération francophone des entreprises du secteur des énergies renouvelables & Thierry SAEGEMAN, patron des activités nucléaires d'Engie Electrabel



18H47 DISQUE Luka - Suzanne Vega



18H50 Grand angle Culture - Eddy CAEKELBERGHS : Et si les États-Unis avaient été une monarchie ?

