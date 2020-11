Soir Première : sur Auvio

SOIR PREMIERE 17H30-19H00 - Anne-Sophie BRUYNDONCKX - MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020



17H30 FAIT DU JOUR Pourquoi la deuxième vague de coronavirus a un impact plus lourd sur la santé mentale que la première ? On en parle avec Pauline CHAUVIER, psychologue clinicienne aux cliniques universitaires Saint-Luc

17H35 FAIT DU JOUR 2 Eliott BRACHET, correspondant au Soudan pour RFI, nous décrit la crise humanitaire en cours à la frontière entre le Soudan et l'Ethiopie où les autorités de la province dissidente du Tigré (Ethiopie) sont actuellement en conflit contre les troupes gouvernementale éthiopienne ainsi que contre l'Erythrée.

17H45 DISQUE Another one bite the dust - QUEEN

17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - La proprioception : un sens méconnu

17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'homme de Spy mutilé



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET (15 minutes)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Anne-Sophie BRUYNDONCKX & Aline DELVOYE. Comment sont construites les théories du complot ? À quels mécanismes répondent-elles ?

Et surtout, pourquoi aime-t-on y croire ? Avec Marie PELTIER, professeure d'histoire à l'institut supérieur de pédagogie Galilée à Bruxelles et Vincent YZERBYT, professeur de psychologie sociale à l'UCLouvain

18H47 DISQUE A fair affair - MISTY ODLAND

18H50 Grand angle Culture - Sylvestre DEFONTAINE : Gystere et son album « A Little Story »

19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET (8 minutes)

