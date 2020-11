Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les conséquences économiques du second confinement avec Simon BOURGEOIS, journaliste économique à la RTBF



17H35 FAIT DU JOUR 2 On revient sur l'échec du lancement d'une fusée Vega avec Thierry DUPRE WERSON, directeur de Spacebel



17H45 DISQUE Every kinda people - Robert Palmer



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - « Over vijf jaar » : une émission de la VRT diffusée tous les cinq ans sur la façon dont les flamands voient l'avenir



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET : Qui est derrière le documentaire Hold-up ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET (15 minutes)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & ALINE DELVOYE. Enseignement à distance : vers une société du « sans contact » ? Avec Renaud MAES, rédacteur en chef de La Revue Nouvelle et professeur de sociologie à l'Université de Saint-Louis et Laurent HUBLET, philosophe et CEO de BeCentral



18H47 DISQUE 99.9F° - Suzanne Vega



18H50 Grand angle Culture - Françoise BARE : le festival de théâtre Impact devient 100% digital avec du streaming et des expériences immersives à vivre de chez soi



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET (8 minutes)

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première