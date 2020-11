Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Y a-t-il une taxe carbone dans l'accord de gouvernement ? Eclairage avec Himad MESSOUDI.



17H35 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique. On en parle avec Yves VAN LAETHEM, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19



17H45 DISQUE MICHAEL JACKSON - BEAT IT



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Elisabeth DEBOURSE - Comment l'inspection du contenu de frigos américains ou d'une assiette de vindaloo a permis de deviner les intentions de vote de leurs propriétaires.



17h55 FEUILLETON Charles De Gaulle de PIERRE MARLET - Épisode 3 : Vive le Québec libre !



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN - Faut-il une taxe européenne sur les transactions financières ? avec Pierre LARROUTUROU, député européen, rapporteur général pour le budget européen et Guntram WOLFF, directeur de l'Institut de réflexion Bruegel



18H48 DISQUE GEORGE MICHAEL - FAITH



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - « Tous ceux de 1914 » de Maurice GENEVOIX



19H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX

