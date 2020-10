Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR 1 Entretient avec Yvon Englert, ancien recteur de l'ULB, sur son nouveau rôle de délégué général Covid-19 pour la Wallonie



17H35 FAIT DU JOUR 2 Extrait du podcast « Derrière les chiffres » avec Marius Gilbert, épidémiologiste



17H45 DISQUE CURTIS MAYFIELD - MOVE ON UP



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Elisabeth DEBOURSE - Les macaronis à la crème



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR au Japon avec Bernard DELATTRE - Une troisième vague de Coronavirus fait s'envoler le nombre de suicides au Japon



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX (15 minutes)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE Deuxième vague : la faute au fédéralisme ? avec Nicolas DE DECKER, journaliste au Vif/L'Express, Bertrand HENNE, éditorialiste à La Première et Johanne MONTAY, journaliste Sciences/santé RTBF



18H48 DISQUE PETER GABRIEL - BIG TIME



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARE - Les 10 ans du Musée de Flandre à Cassel (France)



19H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX (8 minutes)

