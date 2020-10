Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les derniers développements concernant l'attentat de Nice avec Frédéric SAYS, correspondant RTBF en France.



17H35 FAIT DU JOUR Le Premier ministre Alexander De Croo a comparé la crise du coronavirus à un marathon hier soir lors d'une allocution. Cette analogie est-elle pertinente ? Que pouvons-nous apprendre des spécialistes du marathon pour faire face à cette crise ? Réponse avec Gilles GOETGHEBUER



17H45 DISQUE KOOL AND THE GANG - GET DOWN ON IT



17h50 LA CHRONIQUE INSIDE avec Laura CANDUCCI - RTBF info investi Instagram



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - La restauration pleine de surprises de la Maison Horta



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN - Deuxième vague : pourquoi une réaction si tardive ? Pourquoi tant de déni ? Une démocratie à repenser ? avec Florence CAEYMAEX, chercheuse FNRS, professeure d'éthique et de philosophie politique à l'université de Liège et présidente du Comité consultatif de bioéthique de Belgique et Olivier KLEIN, vice-doyen de la Faculté des sciences psychologiques et de l'éducation de l'ULB



18H48 DISQUE DEPECHE MODE - PERSONAL JESUS



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - L'album « Gore » de Lous and the Yakuza



19H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX

