Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le rapport du Celeval sur les écoles. Eclairage avec Philippe WALKOWIAK. On en parle avec Joseph THONON, président de la CGSP-Enseignement.



17H45 DISQUE GRACE JONES - WALKING IN THE RAIN



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'HÉLÈNE MAQUET - L'histoire d'une des plantes les plus communes de nos intérieurs, la langue de belle-mère.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - La rencontre exhibition entre les boxeurs Roy Jones junior et Mike Tyson en Californie.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Maisons de repos : prêtes pour la deuxième vague ? avec Christie MORREALE, ministre de la santé wallonne et Robert WATHELET, directeur de la maison de repos du Sart-Allet à Châtelineau.



18H48 DISQUE PLASTIC BERTRAND - L'EXPERIENCE HUMAINE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - L'expo Paradis perdu au Musée des Beaux-Arts de Tournai.



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première