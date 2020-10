Soir Première : Bientôt dépassés les hôpitaux wallons ? sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Cette nuit aura lieu le dernier débat d'une campagne présidentielle américaine hors norme, entre Trump et Biden. Eclairage avec Mehdi KHELFAT.



17H35 FAIT DU JOUR Quelle stratégie de tests adopter pour limiter les contaminations au covid-19 sans embouteiller les laboratoires ? Eclairage avec Johanne MONTAY.



17H45 DISQUE PRIMERO - SEREIN



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - La NASA collecte des échantillons sur l'astéroïde Bennu



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un animal incroyable qui ne vieillit pas et qui reste en bonne santé toute sa vie



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Pierre-Yves MEUGENS - Bientôt dépassés les hôpitaux wallons ? avec Benoît RONDELET, directeur du CHU de Mont-Godinne et par Skype, Sylvianne PORTUGAELS, directrice générale du CHR de la Citadelle à Liège



18H48 DISQUE JOE JACKSON - STEPPIN OUT



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Nicole DEBARRE - La Monnaie présente ce soir l'opéra « Die Tote Stadt »



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première