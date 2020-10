Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Rapport psychiatrique accablant sur Marc Dutroux: il n'y aura pas de demande de libération conditionnelle à court et moyen terme. Eclairage avec Mélanie JORIS. On en parle avec Bruno DAYEZ, avocat de Marc Dutroux.



17H45 DISQUE WENDY & LISA - WATERFALL



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un jeune danseur indien, premier indien à faire son entrée à l'école du English National Ballet.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Pierre-Yves MEUGENS - 2ème vague du covid : l'école en sursis ? avec Benoit DEJEMEPPE, directeur du Lycée Martin V à Louvain-la-Neuve et Bernard DE VOS, délégué général aux droits de l'enfant



18H48 DISQUE YELLOWSTRAPS FEAT PRIMERO - RAISON



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - L'expo « Adjugé ! » Les artistes et le marché de l'art en Belgique au musée Rops à Namur



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première