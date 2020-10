Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Un point sur les chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique et focus sur Liège où les hospitalisations progressent rapidement. On en parle avec Philippe DEVOS, chef des soins intensifs au CHC de Liège et président de l'ABSYM



17H45 DISQUE MARVIN GAYE - SEXUAL HEALING



17H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Elisabeth DEBOURSE - Quelle place a aujourd'hui la musique dans l'expérience de restauration, à quoi ressemble la bande son idéale d'un dîner et quel est le lien entre la pâtisserie et le fils d'un grand jazzman ?



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR en INDE de Sébastien FARCIS - L'enquête sur le suicide d'un acteur célèbre de Bollywood qui enflamme les passions depuis 4 mois



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE Covid : comment en est-on arrivé là ? avec François BRABANT, rédacteur en chef et fondateur du magazine Wilfried, Johanne MONTAY, journaliste Sciences/santé RTBF et Philippe WALKOWIAK, journaliste à la RTBF



18H48 DISQUE MC SOLAAR - SÉQUELLES



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

