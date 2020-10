Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les hôpitaux bruxellois doivent passer en phase 1B. On en parle avec Philippe LEROY, directeur général du CHU Saint-Pierre



17H35 FAIT DU JOUR L'UCLouvain a-t-elle sous-estimé le covid ? On en parle avec Vincent BLONDEL, recteur de l'UCLouvain.



17H45 DISQUE ALAIN SOUCHON - ON S'AIME PAS



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un carnet ayant appartenu à Jeffrey Epstein, dans lequel se trouve des milliers de noms et numéros de téléphone, qu'un auteur américain a décidé de parcourir.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Le coccyx et l'appendice : finalement à quoi servent ces organes dits « vestigiaux » ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Faut-il interdire les partis d'extrême droite ? Vlaams Belang : une ascension sans fin ? avec Manuel ABRAMOWICZ, rédacteur en chef de Résistance(s), le journal de l'Observatoire belge de l'extrême droite et Philippe VAN PARIJS, philosophe et économiste.



18H48 DISQUE MANU CHAO - CLANDESTINO



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD « Kent State Quatre morts dans l'Ohio » de Derf BACKDERF (Ed. Çà et là)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

