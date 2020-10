Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Faut-il généraliser le télétravail ? On en parle avec Bernard CLERFAYT, ministre bruxellois de l'Emploi (DéFI).



17H35 FAIT DU JOUR Patrick Dewael quitte le perchoir de la chambre après deux mandats de présidents. Eclairage avec Baptiste HUPIN.



17H45 DISQUE JACQUES DUTRONC - MINI MINI MINI



17h50 LA CHRONIQUE SUPER TUESDAY avec MEHDI KHELFAT - Le président Trump et le Covid-19



17h55 LA CHRONIQUE INSIDE avec Sylvia FALCINELLI - Coronavirus : pourquoi la rédaction vous donne tel chiffre et pas (toujours) tel autre ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Prisons et covid: situation explosive ? Gouvernement De Croo: une autre politique carcérale ? avec Marie BERQUIN, avocate au barreau de Bruxelles, co-présidente de la section belge de l'Observatoire international des prisons et Claudine COUPIENNE, secrétaire permanente CSC Services publics.



18H48 DISQUE PRIMERO - SEREIN



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - Le livre « Landru, l'élégance assassine » (Ed. Du Rocher)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première