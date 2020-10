Soir Première : sur Auvio

L’exposition Léon Spilliaert au musée d’Orsay et deux livres magnifiques d’Eva Bester et de Stéphane Lambert

17H30 FAIT DU JOUR Qu'attendre de la réunion des gouverneurs ? Eclairage avec Baptiste HUPIN.



17H35 FAIT DU JOUR La Suède mise-t-elle sur l'immunité collective ? On en parle avec François PERL, directeur général du service des indemnités de l'INAMI



17h45 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un amour, d'une passion dévorante, d'une journaliste scientifique pour une star de boys band.



17H50 DISQUE DAVID BOWIE - ANDY WARHOL



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - L'exposition Andy Warhol et le sport au Musée de la Boverie à Liège.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Coronavirus: faut-il fermer les campus ? Faut-il obliger les étudiants à rester sur les campus ? avec Julie CHANTRY, bourgmestre de d'Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ecolo) et en duplex video de Namur, Annick CASTIAUX, vice-rectrice en charge de l'enseignement de l'UNamur



18H48 DISQUE CLAIRE LAFFUT - ETRANGE MELANGE



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET