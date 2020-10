Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les universités et hautes écoles restent en code jaune avec toutefois des mesures supplémentaires. On parle avec Valérie GLATIGNY, ministre de l'Enseignement supérieur.



17H36 FAIT DU JOUR Le prix Nobel a été attribué au PAM, le Programme alimentaire mondial des Nations unies. On en parle avec Olivier DE SCHUTTER, professeur à l'UCLouvain, rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme



17H40 FAIT DU JOUR Série "Made in Chez Nous" : la brasserie de la Houppe, petite brasserie artisanale, lancée par une bande de copains, amoureux de la bière et de Namur. Eclairage avec Monika WACHTER.



17H45 DISQUE BILL WITHERS - AIN'T NO SUNSHINE



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Le blues médiatique des recalés du casting ministériel : transparence ou indécence ?



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR en ITALIE de Valérie DUPONT - L'histoire d'une fille plutôt déterminée, à l'origine de la construction d'un pont en 1957 dans une petite ville au sud de Livourne



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Le gouvernement De Croo resserre la vis / Le G11, un vrai changement à la tête du MR ? avec Nicolas DE DECKER, journaliste au Vif et Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF



18H48 DISQUE JULIEN DORE - LA FIEVRE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - L'exposition de photos de fleurs de Michaël Dans « When the water clouded over » au Musée de la Photo à Charleroi



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première