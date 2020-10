Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Coronavirus: les hôpitaux bruxellois craignent de devoir sacrifier des soins pour d'autres maladies. On en parle avec Etienne WÉRY, administrateur délégué des hopitaux Iris.



17H35 FAIT DU JOUR Le Prix Nobel de Littérature 2020 est attribué à la poétesse américaine Louise Glück. Eclairage avec Françoise BARÉ



17H45 DISQUE JACQUES DUTRONC - J'AIME LES FILLES



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un robot qui provoque un sentiment vraiment bizarre



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Un nain de jardin flamand qui est en train de faire le tour du monde, du moins un tour du monde des unes de journaux



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - SOPHIE LÉONARD & Catherine TONERO - Bars fermés à Bruxelles: coup de grâce pour l'Horeca? Quelles aides pour leur survie ? avec Philippe CLOSE, bourgmestre de la ville de Bruxelles et Fabian HERMANS administrateur de la Fédération Horeca Bruxelles.



18H48 DISQUE GREAT MOUNTAIN FIRE - WHAT YOU WANT ME TO BE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Gérald VANDENBERGHE - Comès, d'ombre et de silence de Thierry BELLEFROID



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première