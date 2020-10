Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur les derniers chiffres de coronavirus / Les nouvelles mesures qui entrent en vigueur demain à Bruxelles. On en parle avec Rudi VERVOORT, ministre-président bruxellois



17H45 DISQUE JACKSON FIVE - BLAME IT ON THE BOOGIE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Facebook annonce qu'il va bannir tous les contenus liés à la plus importante mouvance complotiste américaine, la mouvance QAnon.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Sommes-nous responsables de notre prise de poids ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Rebond de l'épidémie: comment vont nos soignants ? avec Thomas ORBAN, président de la société scientifique de médecine générale et Arnaud BRUYNEEL, infirmier en soins intensifs et vice-président de la SIZ Nursing.



18H48 DISQUE LISZA - LES VACANCES A LA MONTAGNE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - « The smile », un web opéra imaginé par de jeunes chanteurs d'opéra



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première