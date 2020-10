Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Georges-Louis BOUCHEZ reste donc bien le président du MR mais le parti devrait évoluer vers une gouvernance plus collégiale. Eclairage avec Philippe WALKOWIAK.



17H35 FAIT DU JOUR Le prix Nobel de médecine a été attribué à trois découvreurs du virus de l'hépatite C. Eclairage avec Johanne MONTAY.



17H45 DISQUE ETIENNE DAHO - LE GRAND SOMMEIL



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un émoji, probablement celui de l'année 2020, qui change d'allure.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - La mort de Joaquín Salvador Lavado Tejón, mieux connu sous le pseudonyme de Quino, le père d'une gamine insolente, appelée Mafalda.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Le covid de Trump: tournant de la campagne ? avec François HEINDERYCKX, professeur de sociologie des médias et de communication politique à l'ULB et Sonia DRIDI, correspondante à Washington et auteure du livre "Joe Biden Le pari de l'Amérique anti-Trump" (Ed. du Rocher).



18H48 DISQUE CHRIS ISAAK - WICKED GAME



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Nicole DEBARRE - La Monnaie a présenté hier, en première mondiale, l'opéra « A l'extrême bord du monde »



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première