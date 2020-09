Soir Première : sur Auvio

Emission spéciale Accord de gouvernement



17H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



17H10 Accord de gouvernement : décryptage du contenu avec Marc SIRLEREAU. Nous en parlerons également avec Jean HERMESSE, expert en soins de santé, Nicolas VAN NUFFEL, président de la Coalition climat et responsable du département Plaidoyer au CNCD-11.11.11 et Sylvie LAUSBERG, présidente du Conseil des Femmes Francophones de Belgique.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H18 DISQUE VANESSA PARADIS - MAXOU



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Vivaldi : un accord de gouvernement ambitieux ? Vivaldi : quels moyens pour le plan de relance ? Vivaldi : taux d'emploi de 80%, vraiment possible ? avec Bruno COLMANT, économiste, CEO de la banque Degroof, membre de l'Académie royale de Belgique et Marie-Hélène SKA, secrétaire générale de la CSC



18H50 DISQUE KATE BUSH - WUTHERING HEIGHTS



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première