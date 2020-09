Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les négociations touchent-elles vraiment au but ? Eclairage avec Fabien VAN EECKHAUT.



17H35 FAIT DU JOUR Syrie : les F-16 belges s'envolent de Florennes pour aller combattre Daech. On en parle avec Didier LEROY, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD) et à l'ULB



17H45 DISQUE POLICE - EVERY LITTLE THING SHE DOES IS MAGIC



17h50 LA CHRONIQUE SUPER TUESDAY avec MEHDI KHELFAT - Ce soir a lieu le premier débat électoral Trump/ Biden...un vrai rituel qui a 60 ans cette année



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Un compte Twitter dédié aux « Dansaertvlamingen », les flamands de Dansaert, fait pleurer de rire une partie de la Flandre.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Vivaldi: pourquoi est-ce si compliqué ? Vivaldi: gouvernement de la dernière chance pour la Belgique ? avec Laurette ONKELINX, ex-ministre PS et Etienne SCHOUPPE, ex-président du CD&V



18H48 DISQUE SUAREZ - BIENVENUE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - L'exposition « Be Modern », les trésors du musée d'art moderne de Bruxelles



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

