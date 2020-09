Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Une attaque à l'arme blanche a fait deux blessés à Paris près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Eclairage avec Sébastien GEORIS.



17H34 FAIT DU JOUR Le point sur les derniers chiffres du coronavirus en Belgique.



17H38 FAIT DU JOUR Les Mondiaux de cyclisme à Imola en Italie. Eclairage avec Samuel GRULOIS.



17H45 DISQUE CHIC - LE FREAK



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Pas mon gouvernement : manifestation inédite du Vlaams Belang contre Vivaldi.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Catherine TONERO - De plus en plus d'adeptes du surf à la côte belge !



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) LE DEBRIEF DE LA SEMAINE - Un CNS à contretemps ? Vivaldi: symphonie ou cacophonie ? avec Nicolas DE DECKER, journaliste au Vif, Rik VAN CAUWELAERT, journaliste et observateur de la vie politique belge et Bertrand HENNE, éditorialiste à La Première.



18H48 DISQUE TEXAS - SAY WHAT YOU WANT



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - Le livre « La race des orphelins » d'Oscar Lalo (Ed. Belfond)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première