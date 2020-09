Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Coronavirus : la France durcit le ton avec une série de nouvelles mesures comme le reconfinement des bars et restaurants à Marseille. Eclairage avec Lucie HERMANT. On en parle avec Guilhem RICAVY, directeur des rédactions du groupe La Provence



17H35 FAIT DU JOUR Qui sera Premier ministre ? Eclairage avec Marc SIRLEREAU



17H45 DISQUE JULIEN CLERC - MA PREFERENCE



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Le lien qui existerait entre Conner Rousseau, une bouteille d'eau minérale et le Colruyt...



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une montagne sacrée, en Australie, dont Google Maps a retiré une partie des photos



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Pension minimale à 1500 euros : en brut ou en net ? Est-ce payable ? avec Thierry BODSON, président de la FGTB et Pierre DEVOLDER, professeur à l'UCLouvain et membre du Conseil académique des pensions



18H48 DISQUE JULIETTE GRECO - LE TEMPS DES CERISES



18H50 LA CHRONIQUE INSIDE avec Clémence DATH - Le masque sur les antennes de la RTBF : on le porte ou pas ?



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

