Soir Première : sur Auvio

Covid: un début de deuxième vague ? Quarantaine plus courte mais mieux respectée ? Port du masque plus ciblé ?

L'histoire d'une ville au Brésil qui pourrait servir de laboratoire grandeur nature dans la gestion du Covid et la question de l'immunité

17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une ville en plein cœur du Brésil qui pourrait servir de laboratoire grandeur nature dans la gestion du Covid notamment sur la question de l'immunité.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Une expérience permettant de mesurer la capacité sociale des bébés



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Covid : un début de deuxième vague ? Quarantaine plus courte mais mieux respectée ? Port du masque plus ciblé ? avec Catherine LINARD, géographe de la santé à l'UNamur et Emmanuel BOTTIEAU, professeur à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - L'expo Danser brut à BOZAR



