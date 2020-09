Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur la situation politique avec Marc SIRLEREAU.



17H35 FAIT DU JOUR Les trois institutions européennes négocient en coulisses pour s'accorder sur le futur budget de l'Union et le Fonds de relance post-covid. Eclairage avec Sandro CALDERON.



17H45 DISQUE YVES SIMON - ZELDA



17h50 LA CHRONIQUE SUPER TUESDAY avec MEHDI KHELFAT - Républicains et démocrates s'affrontent pour le remplacement de la juge libérale Ruth Bader Ginsburg.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - Une possible découverte de traces de vie dans l'atmosphère de Vénus



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Faut-il instaurer un vrai droit à la déconnexion ? avec Claude LAMBRECHTS, secrétaire Nationale à la CNE et Vincent MARCELLE, avocat spécialisé en droit du travail.



18H48 DISQUE MELODY GARDOT ET STING - LITTLE SOMETHING



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Camille DE RIJCK - « Call to prayer », le dernier album de Ghalia Benali et de Romina Lischka qui mêle musique ancienne et musique soufi



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

